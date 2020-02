Na Slovensku to bude o prsa. Směr těsně před Matovičem, Kotlebovci třetí, tvrdí průzkum

Nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie by parlamentní volby na Slovensku těsně vyhrála se ziskem 17,2 procenta hlasů. Hned za ní by se umístilo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče se ziskem 16,4 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění uskutečněném od 13. do 18. února 2020 a objednaného občanskou iniciativou 50.dní.sk.