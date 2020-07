Muž v Německu znásilnil 11letou dívku, po propuštění z vazby hned znovu zaútočil

Znásilnění 11leté dívky se stalo v noci na 20. června. O den později policisté zadrželi pachatele – třiadvacetiletého afghánského migranta Zubyra S. který vzápětí putoval do vazby. Policisté mladíka dobře znají kvůli množství jeho drogových deliktů. Zubyr S. je známý jako dealer, který zásobuje drogami i malé školáky.

Německý soud poslal deset mužů do vězení za hromadné znásilnění

Německý soud poslal deset mužů do vězení za hromadné znásilnění Evropa

Opět udeřil 24. července v podvečer. Třináctiletou dívku vylákal pod smyšlenou historkou do domu, který se nachází nedaleko hřiště, na němž si děti hrály. Dívku znásilnil na chodbě a po činu utekl. Dívka došla domů, odkud ji rodiče odvezli na policii. Navzdory šoku dívka velmi podrobně pachatele popsala. Ještě v noci policisté zadrželi Zubyra S. nedaleko místa činu a od té chvíle je opět ve vazbě, kde by měl setrvat do soudního procesu.