Místo kontrol zátarasy. Slováci kvapem zavírali hranice s Českem

U zátarasů jsou položené transparenty upozorňující na podle místních nesmyslné rozhodnutí slovenské vlády. Hlásají: „Vraťte nám svobodu!!!, „Není to fér!, „Žijeme na československé hranici“, „Zákaz vjazdu do republiky strážené cvičenými opičkami“.

O uzavření některých hraničních přechodů v souvislosti s rizikem šíření koronaviru rozhodla slovenská vláda. Uzavření asi třicítky hraničních přechodů si vyžádaly kapacitní důvody, policie by nestíhala provádět nařízené kontroly. Kabinet ale po protestech na obou stranách hranice přislíbil postupné otevření přejezdů.

Slovensko otevře do neděle dva hraniční přechody s Českem

Obyvatelé Sidonie u Brumova-Bylnice i slovenské obce Horní Srní a dalších příhraničních obcí totiž za stávající situace nemohou do práce, k lékaři, za svými blízkými, obhospodařit své nemovitosti na druhé straně hranice, sklidit například nasušené seno z luk, do obchodů. O chystaném uzavření hranic dopředu nevěděli ani starostové příhraničních obcí.

Živnostníci postávají ze slovenské strany u betonového zátarasu s otevřenými dodávkami a čekají až z české strany přijede náklaďák se zbožím. „Z české strany máme zemi krále Miroslava ze slovenské Maťovičovo. Je to holý nesmysl,“ ozývá se mezi nimi.

„Totální kravina. A nikdo nevíme proč. Když byla pandemie, přecházelo se přes hranici normálně a teď zavřeli a hotovo. Hanba,“ řekl Právu pan František ze slovenského Horního Srní. Živnostník Zdeněk je podobného názoru. „Bydlím v Horním Srní a dům mám ve Svatém Štěpánu u hranic z české strany. Potřebuji materiál. Přijel jsem k hranici a čekám na náklaďák z české strany. Za běžného stavu bych si pro něj dojel do skladu sám. Tak musím komplikovaně řešit přepravu a překládku,“ uvedl Zdeněk, který žije bydlí ve slovenském Srní, ale trvalé bydliště má na české straně ve Svatém Štěpánu.

„Tři lidé od Kotlebovců se snažili s kurtnami odstranit některé betonové zátarasy. Pomáhali jim i místní. Společně odtáhli jeden beton a snažili se i druhý. Jednoho z nich policisté zpacifikovali. Nebránil se, jen klečel u země na kurtnách. Svalili jej na zem. Kolem přihlíželo padesát lidí. Policisté v ten moment vůbec neměli zasahovat,“ sdělil jeden z očitých svědků, jehož jméno redakce Práva zná. „Slovenská policie zákrok vůbec nezvládla, ani do té doby a ani o chvíli později,“ řekl Právu po telefonu další účastník mítinku.

Prvotní zásah slovenských policistů nebyl podle svědků jediným. „Přijelo pak asi osm až deset policejních aut. Včetně zásahové jednotky. Zřejmě velitel zásahu a posléze i další policisté tlačili skupinu nespokojených občanů dál od betonových zátarasů k české straně hranice. Ten hlavní policista strčil do dvou mladých děvčat. Někteří lidé začali padat. Stál tam klučina, zastal se jedné z dívek a chytil jednoho z policistů, ať ji netlačí. Policisté se do něj okamžitě pustili. Zaklekli na jeho záda, ruku mu stočili od těla, hlavu tlačili na zem a pěstí ho mlátili do žeber a ledvin jak žito. Ten kluk se jim přitom nebránil, jen ležel na zemi. Nechápal jsem, proč ho bijí,“ přiblížil svědek další okamžiky.