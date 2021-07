Litva krátí práva migrantům, které tam ve velkém pouští Bělorusko

Premiérka Ingrida Šimonytéová minulý týden naznačila, že Bělorusko nabízí migrantům lety do Minsku z Bagdádu a možná také z Istanbulu.

V letošním roce překročilo nelegálně hranici z Běloruska do Litvy na 1676 migrantů, z nichž 1057 přišlo v červenci, vyplývá z informací litevské pohraniční stráže. Od začátku roku už do Litvy přišlo dvacetkrát víc migrantů než za celý loňský rok.

Agentura EU pro ochranu hranic (Frontex) oznámila, že vyhoví žádosti Vilniusu o pomoc a v příštích dnech pošle do této pobaltské země další své pracovníky a hlídková auta a rovněž odborníky, kteří budou mít za úkol u migrantů zjišťovat informace o zapojení kriminálních sítí do migrace. Frontex už poslal první zaměstnance a vybavení do Litvy 1. července, poznamenala agentura.