Koronavirus mohli lidé chytit od hadů

Had Bungarus caeruleus Foto: Profimedia.cz

Nový koronavirus 2019-nCoV , který si vyžádal už 18 mrtvých a skoro 600 nakažených , se mohl rozšířit mezi lidi od hadů, kteří se prodávali na tržišti v čínském Wu-chanu. Plyne to článku časopisu Journal of Medicine Virology, který informuje o genetické analýze virusu, i z textu v publikaci The Conversation.