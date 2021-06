Evropská vysílací unie pozastavila členství běloruské státní televizi

Pratasevič, bývalý hlavní redaktor nezávislého informačního kanálu Nexta, a studentka Sapegaová byli zadrženi 23. května poté, co běloruské úřady přiměly komerční let společnosti Ryanair z Atén do Vilniusu, kterým oba cestovali, k přistání v Minsku. Západ označil toto jednání za pirátství a zareagoval sankcemi, včetně zákazu letů běloruských aerolinek či doporučení vyhnout se vzdušnému prostoru Běloruska.