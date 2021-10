Dostaneme vás, slibuje Lukašenko opozičním předákům po zastřelení důstojníka KGB

Jedenatřicetiletý IT analytik Andrej Zelcer, kterého v jeho vlastním domě zastřelili příslušníci běloruských tajných služeb, kladl odpor a jednoho agenta KGB zastřelil. Oznámil to prezident Alexandr Lukašenko a slíbil odvetu. Tajná služba po úterním incidentu zadržela už stovky lidí. Hrozit jim může až 12 let vězení.