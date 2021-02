Dost bylo mlčení! vzkazují oběti. Francií otřásá vlna incestního zneužívání dětí

Dnes je to jiné a legislativa v otázkách incestu by se ve Francii měla zásadně zpřísnit. Zemí se nese silná vlna odporu proti zneužívání. K iniciativě #metooinceste se každým dnem přidávají další svědectví. Veřejnost i státní představitelé jsou šokovaní. Za oběti se už postavil i prezident Emmanuel Macron.

Pokud by byl návrh zákona proti zneužívání dětí ve Francii přijat, znamenal by i přitvrzení trestní sazby a to až třicet let odnětí svobody pro útočníka.