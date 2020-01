Češi čekající v Číně na evakuaci by se měli vrátit do Evropy do konce týdne

Pět Čechů, kteří kvůli epidemii nového koronaviru uvízli v Číně, se brzy vrátí na Starý kontinent. České ministerstvo zahraničí vyjednává o jejich evakuaci s francouzskými úřady. Francie do Číny vypraví dvě letadla pro vlastní občany a Češi by mohli letět s nimi. Domů by se tak mohli vypravit ještě do konce tohoto týdne, potvrdilo Novinkám ministerstvo zahraničí.