Část Evropy: covid už nebude pandemie

Znamenalo by to přechod od krizového režimu k režimu kontroly, kdy by se ke covidu přistupovalo podobně jako ke chřipce nebo spalničkám – tedy ne jako k pandemii, nýbrž jako k endemické nemoci. Státy by se musely smířit s tím, že koronavirové infekce se budou objevovat pravidelně. Bylo by pak nutné zajistit zvýšenou péči pro ohrožené lidi a pacienty s komplikacemi.