ČTK

„Vzhledem k tomu, že do odchodu Spojeného království z Evropské unie zbývá jen 92 dní, je nezbytně důležité, abychom zintenzivnili plánování,” řekl Javid. Zdůraznil, že Británie chce dohodu s EU, trvá ale na tom, aby z ní zmizela podle něj „antidemokratická” irská pojistka. Ta má po brexitu zabránit hraničním kontrolám mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, jenomže volný průchod garantuje Velkopáteční dohoda, který ukončila násilí v Severním Irsku. EU i Irsko však na pojistce trvají.

Pokud se dohodu uzavřít nepodaří, nebude podle Javida Londýn váhat odejít i bez ní.

Dodatečné více než dvě miliardy liber by se měly použít na zajištění hranic, vytvoření zásob léků a podporu firem. Část peněz poputuje také na logistiku - zajištění trajektové dopravy a skladovacích prostor. Zhruba 138 milionů liber (3,9 miliardy Kč) ministerstvo financí vyčlenilo na osvětovou kampaň, která by podle agentury Reuters mohla být jednou z největších v mírových dobách. Část této sumy poputuje také na konzulární pomoc Britům, kteří by se po brexitu bez dohody dostali do problémů v zahraničí.

Mrhání penězi, parlament to stejně zarazí, tvrdí kritik



Javidův předchůdce Philip Hammond, který je odpůrcem neřízeného odchodu Británie z EU, čelil kritice z řad příznivců brexitu, že na možnost odchodu bez dohody Spojené království málo připravuje.

Stínový ministr financí John McDonnell v reakci na Javidův krok uvedl, že jde o „odpudivé mrhání penězi daňových poplatníků”, neboť většina poslanců v parlamentu před časem dala jasně najevo, že odchod Británie z EU bez dohody chtějí zablokovat. „Tato vláda mohla vyloučit brexit bez dohody a ty miliardy vynaložit na školy, nemocnice a lidi,” řekl McDonnell.