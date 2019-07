Britská národní agentura pro kriminalitu (NCA) se domnívá, že zlato pochází z Venezuely, odkud bylo letecky přepraveno soukromým letadlem na Kajmanské ostrovy. Nikdo nebyl zatčen.

Gold worth around £4 million seized by NCA at Heathrow as part of international cartel investigation. Read more. https://t.co/yBNC6kTRUE pic.twitter.com/YIMKXaxTiJ