Pavol Minárik, Novinky, Právo

Možný odchod z politiky oznámil na stranickém pikniku v obci Kuczki – Kolonia nedaleko Radomi v Mazovském vojvodství slovy: „Za čtyři roky zřejmě přijde na moje místo někdo jiný, protože já už mám svůj věk.“

Kaczyňski nezastává žádnou vládní ani ústavní funkci, avšak prezident, premiér s celým kabinetem, ale i předsedové obou komor parlamentu či další významní politici pocházející z řad PiS jej od vítězných voleb v říjnu 2015 poslouchají na slovo.

Polsko jako ostrov svobody a prosperity

Souhlasili s ním i v neděli, když na pikniku, kterého se zúčastnily tisíce lidí z regio­nu, odmítl tvrzení kritiků, že v Polsku za uplynulé téměř čtyři roky zavedl diktátorské praktiky. „Jsou to hlouposti, kdyby byla u nás diktatura, neexistovala by přece žádná opozice,“ prohlásil.

Polsko podle jeho tvrzení „je a i nadále chce být ostrovem svobody v Evropě, který má ambice stát se také ostrovem rychlého ekonomického rozvoje. Jsme schopný národ, který může dosáhnout obrovských úspěchů, ale k tomu jsou nezbytné politické podmínky“.

Podobné stranické pikniky se budou do říjnových parlamentních voleb, v nichž Kaczyňski kandiduje jako lídr kandidátky PiS z Varšavy, konat na území celého Polska.

Není však zcela jisté, že Kaczyňski skutečně odejde do roku 2023 do politického důchodu. Dokonce i část jeho vlivných stranických souputníků z PiS tvrdí, že jejich šéf čas od času vypustí „balonek“ o svém chystaném sbohem a pak sleduje, jak na něj reagují jiní.

„V posledních letech zazněla z jeho úst podobná vyjádření vícekrát, přesto stále zastává funkci lídra PiS i jakéhosi nezpochybnitelného náčelníka státu,“ upozornil portál Natemat.pl.

Před penzí možná premiérem

Dokonce i jeho největší kritici uznávají, že tento starý mládenec milující kočky nebyl nikdy zapleten do žádných finančních či jiných skandálů. Přestože v minulosti jeho PiS prohrála osm různých voleb v Polsku po sobě, po roce 2015 se jeho strana nese na vítězné vlně.

A pokud se potvrdí současné průzkumy, PiS zřejmě vyhraje i nastávající podzimní volby do Sejmu a Senátu a on se pravděpodobně stane novým premiérem. V Polsku se o tom stále více mluví a nevylučují to ani vlivní politici blízcí Jaroslawu Kaczyňskému.