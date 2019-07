„V rámci bezpečnostního předběžného opatření jsme zastavili dnešní vystoupení na základě instrukcí policie a hasičů. Ochranka odvedla fanoušky na pláž a na parkoviště za klubem Noa a navigovala lidi do kyvadlových autobusů odjíždějících z parkoviště klubu Noa u hlavní silnice do města Novalja,“ uvedli pořadatelé s tím, že prioritou je bezpečnost publika. Evakuováno bylo na 10 000 lidí a nikdo nebyl zraněn.

Evakuace se týkala i klubu Papaya.

It's a whole forest fire at #freshisland pic.twitter.com/TRSGDIegTG

Hlavní hvězdou pondělního večera v klubu Papaya byl Tyga a britský rapper NOT3S. Ten na Twitteru potvrdil, že nemohl vystoupit.: „Řekli, že nemohu vystoupit. Jsem v šatně od 0:30.“

They are saying I can’t perform 🤷🏾‍♂️ I’m backstage been here since 12:30am........ https://t.co/LKZs96wbvk