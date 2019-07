Novinky

„Ti, kteří jsou v Libyi, se musejí dostat do bezpečné země! Slyšeli jsme o půl milionu lidí, kteří jsou v rukou převaděčů nebo v libyjských uprchlických táborech. Ty musíme dostat ven. Musíme jim hned pomoci při cestě do Evropy. Musejí najít bezpečnou zemi, jak to řekla kancléřka. Problém je v tom, že neřekla jak to udělat. Debata o počtech uprchlíků v Evropě je trochu absurdní – počet lidí, které máme přijmout, je pořád nízký ve srovnání s Libanonem, Jordánskem nebo některými africkými zeměmi. Někdo by to měl lépe vysvětlit a nenechávat toto téma pravicovým populistickým stranám,“ uvedla Racketeová.

Kapitánka odmítla, že by se dopouštěla něčeho nezákonného, když zachraňuje migranty na moři a odváží je do Itálie místo navracení do Libye. „Jednáme správně, jsem o tom přesvědčena. Je tu námořní právo, které říká, že se musí zachránit lidé v nouzi. Je to jako u autonehody, u které musíš pomoci. A zákon také říká – musíme dopravit lidi do nejbližšího bezpečného přístavu – a tím je Lampedusa. V Libyi nebo v Tunisku žádné bezpečné přístavy nejsou.“

Kapitánka Carola Racketeová

FOTO: Profimedia.cz

V libyjských uprchlických táborech podle 31leté kapitánky panují podmínky podobné těm v nacistických koncentračních táborech. Libyjská pobřežní stráž se podle ní také podílí na obchodování s lidmi.

Kromě přijetí uprchlíků musíme více pomoci Africe. Například není dost zdůrazněné, že důvodem k útěku jsou klimatické změny. Carola Racketeová

OSN chce uzavřít střediska pro migranty v Libyi



Organizace spojených národů o víkendu uvedla, že je potřeba zavřít všechna detenční střediska pro migranty v Libyi, protože nejsou vhodná pro ubytování lidí. Podmínky v těchto centrech, kde jsou drženy tisíce migrantů, jsou podle OSN „příšerné“. Všichni zadržovaní by měli být propuštěni, uvedla podle stanice BBC OSN s tím, že je připravena jim pomoci.

Otázka migrantů v detenčních zařízeních v Libyi se stala ožehavou poté, co jedno z nich zasáhly bomby shozené z letadla Libyjské národní armády polního maršála Chalífy Haftara, který se pokouší ovládnout zemi a útočí na Tripolis, kde sídlí mezinárodně uznávaná vláda premiéra Faíze Sarrádže. Při útoku zahynulo 53 lidí včetně šesti dětí. [celá zpráva]

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) oznámil, že během náletu byly shozeny dvě bomby. Jedna zasáhla prázdnou garáž a další obydlený hangár, ve kterém byli drženi uprchlíci. Několik lidí podle zprávy uvedlo, že dozorci začali střílet na ty migranty, kteří se po dopadu první bomby snažili utéct.

Už dříve se objevily zprávy, že migranti jsou zotročováni, trýzněni a zneužíváni. [celá zpráva]

Evropa musí pomoci



Racketeová v rozhovoru uvedla, že Evropa má povinnost pomoci. „Německo a další evropské státy mají historickou odpovědnost za situaci v Africe od koloniálních dob. Dnešní mocenské vztahy jsou určeny Evropou. Evropa využívá Afriku a tato spirála vede k útěku. Proto je tu historická odpovědnost přijmout uprchlíky, kteří nemohou dál žít ve svých zemích kvůli změně klimatu. Téma útěku před klimatem je už dnes velké. Zvlášť špatné je to v Bangladéši, ale taky v Pacifiku, kde hrozí ostrovům zatopení,” tvrdí kapitánka.

Podle Racketeové není žádná hranice, kolik lidí by mohla Evropa přijmout: „Nevidím žádný limit, je neseriózní dávat čísla. Ale je jasné, že kromě přijetí uprchlíků musíme více pomoci Africe. Například není dost zdůrazněné, že důvodem k útěku jsou klimatické změny. Musíme snížit emise CO2 na nulu. Když povedeme život přátelský k životnímu prostředí, pomůžeme i lidem v Africe, kde jsou klimatické změny mnohem patrnější než v Evropě.“

Vyšetřovaná kapitánka



Německou kapitánku v současnosti v Itálii vyšetřují kvůli porušení zákazu vplout do výsostných vod s africkými migranty. Kvůli výhružkám na sociálních sítích se ukrývá na tajném místě v Alpách, ve čtvrtek by měla dorazit na odložený výslech do sicilského města Agrigento.

Racketeová byla zadržena italskou policií 29. června poté, co přes zákaz místních úřadů vplula do italských vod s lodí Sea-Watch 3 se 40 africkými migranty na palubě. Kapitánku v Itálii drželi od konce června v domácím vězení, soud ji ale 2. července propustil. [celá zpráva]

Z rozhodnutí o jejím propuštění plyne, že její manévr v přístavu není považován za nebezpečný.

Nadále ovšem čelí podezření, že napomáhala ilegální migraci.