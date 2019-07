Podle sdělení policie havarovalo letadlo odpoledne krátce po startu z letiště přímořského města Umea. Zřítilo se na ostrov Storsandskär asi dva kilometry jižně od letiště.

Nine people have died in Sweden after a plane taking them up on a parachute jump crashed into an island close to the northern city of Umeå. https://t.co/VEnJa2jYIp pic.twitter.com/sie5O0BHQa