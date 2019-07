Novinky, ČTK, DPA

Fígl na vylákání miliard od investorů spočíval v tom, že Roth založil firmu P&R. Ta nabízela nákladní kontejnery na pronájem. Společnost prodala 54 tisícům investorů, mezi kterými měli být i Češi, 1,6 milionu nákladních kontejnerů a následně je z jejich pověření pronajímala.

Firma tvrdila, že pronájem a později i zpětný odkup kontejnerů, který investorům slíbila, budou vysoce výnosné. Nicméně se ukázalo, že téměř dvě třetiny z 1,6 milionu údajně pronajatých kontejnerů vůbec neexistovaly.

Zákazníci investovali do P&R 3,5 miliardy eur, škody, jaké kvůli podvodu utrpěli, se pohybují mezi 2,5 miliardami a třemi miliardami eur.

Roth byl ve vyšetřovací vazbě od loňského roku. Státního zastupitelství ho obvinilo kvůli podezření z podvodů jen v malé části případů a jím způsobené škody vyčíslilo na 18 milionů eur. Hodnota Rothova majetku, který zabavil insolvenční správce, se odhaduje na 12 až 13 milionů eur.

Společnost P&R od poloviny 70. let minulého století až do uplynulého desetiletí podnikala seriózně, nic nenasvědčuje tomu, že by byla založena s úmyslem podvádět, napsala agentura DPA.