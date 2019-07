Novinky

Předčasné propuštění pachatele po patnácti letech je prakticky vyloučené, uvedl server týdeníku Focus. Soud ve Wiesbadenu zdůraznil mimořádnou brutalitu činu. Soudce Jürgen Bonk vyhověl státnímu zastupitelství. To označilo vraždu za „chladnokrevný čin“.

Iráčan Susannu podle žaloby znásilnil a pak ji „záměrně zavraždil“, aby studentka nemohla jít na policii čin nahlásit. Zbavil ji života, který v jeho očích neměl „žádnou hodnotu“.

Iráčan vloni 22. května dívku z Mohuče nejprve vzal do azylového střediska na okraji Wiesbadenu, kde žil. Tam se najedli. Po půlnoci s ní šel do parku, kde ji popadl, přičemž požadoval sex se slovy: „Nedělej žádný sračky, pak neudělám já žádný sračky.“ Dívka však styk odmítala.

Ještě se přes WhatsApp spojila s kamarádkou, které napsala: „Osahává mě, mám strach“.

Alí Bašár u soudu ve Wiesbadenu si zakrýval tvář

FOTO: Roessler Boris, ČTK

Iráčan ji chytil a dal jí facku, ze strachu z dalšího násilí souhlasila se stykem.

Když mu školačka pohrozila, že půjde na policii, tak ji uškrtil. Chytil ji zezadu a zmáčkl krk. Dívka se snažila osvobodit, tak ji sevřel ještě víc. Podle žaloby ji dusil „několik minut“ a nepřestal, „dokud jí nešla z úst pěna”. Pak vykopal díru do země dlouhou metr osmdesát, širokou metr a hlubokou 35 centimetrů. Do ní položil její tělo a zaházel je hlínou.

Policie matku nebrala vážně



Aby rodina neměla žádné podezření, vzal dívčin mobil a naspal z něj matce, že jí posílá pozdravy z Paříže, odkud se vrátí na několik dní. Matka se okamžitě obrátila na policii s tím, že je to podivné, protože její dcera by nikdy nic takového neudělala. Policisté ovšem její tvrzení nebrali vážně, stěžovala si později.

Nakonec se ukázalo, že zprávu poslal pachatel, aby zakryl svůj čin.

Dívčina mrtvola se našla loni 6. června v malém lesíku ve wiesbadenské městské části Erbenheim. [celá zpráva]

Utekl do Iráku, ale Kurdové ho poslali zpět



Alí Bašár po vraždě s pomocí rodiny opustil Německo, kde žil od roku 2015, a vrátil se zpět do Iráku, přičemž použil falešné dokumenty. Tam byl zadržen kurdskými bezpečnostními silami a předán šéfovi německé policie Dieteru Romanovi, který kvůli tomu přiletěl do Iráku. Zadržený byl pak eskortován do Německa. [celá zpráva]

Iráčan přišel do Německa v roce 2015 balkánskou cestou s uprchlíky. Azyl byl jemu i jeho příbuzným zamítnut, ale bránil se vyhoštění, což mu prodlužovalo pobyt.