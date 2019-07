ČTK

„Je pravidlem, že 24. srpna na Den nezávislosti Ukrajiny se koná vojenská přehlídka, tak užitečná a rozhodně laciná,” ironicky poznamenal Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina.

„Zdá se mi, že místo přehlídky by bylo lepší dát tyto peníze našim hrdinům, našim vojákům,” dodal s tím, že odměny by si především zasloužili vojáci sloužící v oblasti potyček s proruskými separatisty v Donbasu na východě země. „Budeme ctít naše hrdiny, budeme slavit Den nezávislosti. Ale v nové podobě,” zdůraznil.

Neprozíravé, kritizuje návrh Porošenko



„Vojenská přehlídka není jen čas a událost, kdy armáda skládá účty lidu. Ukazuje i pokrok, jakého (armáda) dosáhla za rok od předchozí přehlídky. Je to také událost, kdy lid může vyjádřit úctu a vděčnost své armádě. V současnosti armáda a vojáci jsou považovány za nejváženější a nejsolidnější instituci, která se těší největší důvěře ukrajinského národa. Připravit lidi o to by nebylo nejprozíravější,” zareagoval Porošenko podle listu Ukrajinska pravda.

Nicméně bývalý prezident připustil, že Zelenskyj jako vrchní velitel ozbrojených sil má plné právo rozhodnout, zda se přehlídka bude konat a každopádně naprosto vítá návrh armádu finančně podpořit.

Porošenko uvedl, že za jeho působení stávaly přehlídky rozhodně méně než 300 milionů hřiven, a to i proto, že zrušil nejdražší části přehlídky, jako byla účast letectva či vydávání zvláštních stejnokrojů jen pro přehlídku.

Ruské přehlídky jsou prý levnější



Ukrajinci, soudě podle dosavadních ohlasů, Zelenského rozhodnutí přivítali, napsal server Newsru.com. Pozastavil se také nad tím, že v Moskvě bývá květnová vojenská přehlídka na Rudém náměstí podle oficiálních údajů lacinější, než částka uvedená Zelenským. Loni to prý bylo 615 milionů rublů, letos 452 milionů (asi 219 milionů Kč, resp. 161 milionů).

Loni 24. srpna centrem Kyjeva pochodovalo na 4500 vojáků s 250 kusy techniky, v čele s veterány bojů s proruskými separatisty na východě země. Armáda tehdy ukázala i protitankové střely Javelin, dodané z USA. Přehlídka měla po letech i leteckou část.

Vojáky na přehlídku vyslalo, stejně jako další země NATO, i Česko.