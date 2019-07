Hromadné znásilnění dětmi vyvolalo v Německu diskusi o dalším snížení trestní odpovědnosti

Páteční případ z Mülheimu an der Ruhr v Severním Porýní-Vestfálsku, v němž je pět dětí ve věku 12 a 14 let podezřelých ze znásilnění osmnáctileté dívky, vyvolalo diskusi o dalším snížení trestní odpovědnosti ze čtrnácti na dvanáct let. Uvedl to v úterý deník Die Welt.