Téměř 300 metrů dlouhá loď, která může pojmout přes 2800 cestujících, těsně minula jachtu a další ukotvené lodě, jak je vidět na videozáznamu. V Benátkách přitom v neděli zuřila bouře. Liják spolu se silným větrem a špatnou viditelností komplikovaly lodím průjezd kanály.

„Je šílenství, že obří lodě mohou vjíždět do Benátek. Ale za špatného počasí to je už zločin,“ uvedla společnost No Grandi Navi, která bojuje proti obřím výletním lodím ve městě.

Heute in #Venedig, #Kreuzfahrtschiff war kurz davor, gegen das Ufer der Biennalegärten zu fahren. Finché non scappa il morto non succede niente a #Venezia! #GrandiNaviFuori pic.twitter.com/MhsZJ32226 — Petra Reski (@PetraReski) 7. července 2019

„Dokud nebudou mrtví, v Benátkách se nic nestane,“ napsala německá spisovatelka Petra Reski, která v Benátkách žije.

Hněv a odpor proti obřím lodím ve městě pod správou UNESCO roste čím dál tím víc, píše agentura DPA. „Zločinci“ či „Patří do vězení“, křičí lidé na videu, když vidí, jak se blíží Costa Deliziosa k molu.

„Navzdory extrémním (...) okolnostem měl kapitán nad lodí neustále kontrolu,“ uvedla lodní společnost Costa Crociere s tím, že obří plavidlo mohlo pokračovat v plánované cestě.

Kritici velkých plavidel s tisícovkami turistů na palubě usilují o to, aby do města nemohla vůbec zajíždět. Po nehodě ze začátku června, kdy obří výletní loď narazila v Benátkách při pokusu o zakotvení do přístavního mola a menšího plavidla a zranění utrpělo pět lidí, se zdálo, že zaoceánským parníkům bude zakázán vjezd do Benátek od konce června. Zatím ale zůstává vše tak, jak bylo.