„Z kráteru vychází obrovský sloupec hustého dýmu,“ popsal agentuře ANSA svědek. Jiný uvedl, že nastaly „mocné exploze“, po nichž sopka začala chrlit kouř a roztavenou horninu.

Šéf hasičů Giuseppe Biffarella potvrdil, že na některých místech ostrova vypukly požáry. Zatím nejsou informace o zraněních.

View from the Panarea harbor as Stromboli erupts. Hoping everyone is safe on the ground. Visible lava flows headed down the mountain. pic.twitter.com/apZT3G3C57