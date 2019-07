Letadlo brzdilo pomocí motorů, aby snížilo tlak na zbývající pneumatiky, napsal The Times of Israel.

Situace ještě několik minut předtím byla nejasná, stroj kroužil nad mořem, aby se zbavil co nejvíce paliva. K letounu byly vyslány izraelské stíhačky, jejichž piloti měli za úkol odhadnout rozsah škod a informovat své kolegy na zemi.

After being escorted by IDF fighter jets, Bulgarian Electra Airways Boeing 737 with blown tyre has safely landed at Ben Gurion Airport. 152 passengers seem to be safe. pic.twitter.com/hi9jNdnQP1