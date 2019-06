„Samozřejmě to není situace, jakou jsem si přála,“ řekl Racketeová, která se narodila v Preetzu nedaleko Kielu a vyrostla v Hambührenu v Dolním Sasku. Tvrdí, že má odpovědnost za lidi na palubě. „Vládne zde zoufalství a frustrace,“ dodala.

V noci na pátek loď opustili kvůli špatnému zdravotnímu stavu dva migranti. Na pevninu byl evakuován 19letý muž se silnými bolestmi a jeho nezletilý bratr.

🔴BREAKING: A medical evacuation just took place. One patient under serious pain and his brother were disembarked from #SeaWatch3. "We can not wait for every single person to become a medical emergency until #Europe recognizes they have basic rights" says captain #CarolaRackete. pic.twitter.com/I6Hmd9l1tE