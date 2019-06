Novinky, ČTK

Mrtvé tělo objevil 14. června lesník v lese u Wągrowiece ve Velkopolském vojvodství, uvedl ukrajinský server Cenzor. Protože muž měl na rukou pracovní rukavice a košili pokrytou hoblinami, spekulovalo se, že by mohlo jít o Ukrajince, který pracoval v Polsku. To se také potvrdilo, mrtvým byl 36letý Vasyl Čornej z Ivanofrankivské oblasti. Do Polska přijel před čtyřmi měsíci. Pracoval na stavbě, ale přivydělával si také v truhlářství ve vsi Jastrebsk Stary, která byla od místa nálezu těla vzdálená 125 km.

Jeho spolupracovníci vypověděli, že se Vasylovi v práci udělalo špatně. Ve výrobní hale bylo horko a ve vzduchu se vznášely výpary barev a fermeží. Šéfka firmy, třiapadesátiletá Gražyna F., ale zakázala zavolat sanitku, protože už bylo po pracovní době. Řekla jim, že vše vyřeší sama, a poslala je domů.

Mohlo se provalit, že pracoval načerno



„Je jisté, že v době, kdy Gražyna posílala pracovníky pryč z práce, muž ještě žil. Potřeboval pomoc, ale nedostal ji,” uvedl jeden z policistů.

Dělníka neodvezla k lékaři. Bála se, že by vyšlo najevo, že ho zaměstnávala načerno. Jeho tělo nakonec odvezla do vzdáleného lesa u Wągrowiece a tam ho nechala.

„Nikdy jsme se s něčím takovým nesetkali,” uvedli policisté, kteří Gražynu F. zadrželi. Prokurátor ji obvinil z neposkytnutí pomoci osobě v bezprostředním ohrožení života a z neúmyslného zabití. Hrozí jí pět let vězení. Stíhána je i za nelegální zaměstnávání cizince.

Zadržen i jeden z Ukrajinců



Zadržen byl také jeden z ukrajinských dělníků, který se má zodpovídat z bránění vyšetřování. Věděl totiž, co se stalo s Vasylem, a narychlo se rozhodl odjet z Polska domů. Je také podezřelý, že ženě pomáhal odvážet tělo.

Pitva zatím neukázala příčinu smrti. Objevily se spekulace, že mohl mít epilepsii, to ale popírá jeho žena Natalja, se kterou měl tři děti: „Nebyl nemocný, neupadal do bezvědomí, neměl epilepsii.”