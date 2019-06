Incident se stal v pátek u Jannowitzova mostu (Jannowitzbrücke). Pokud pod ním proplouvají větší výletní lodě s otevřenou patrovou palubou, musí cestující z bezpečnostních důvodů sedět.

Tak tomu bylo i nyní, když ale pasažéři zjistili, že na ně z mostu někdo močí, ze sedadel vyskočili, čímž se o ocelovou konstrukci mostu zranili. Na pomoc turistům bylo vysláno 16 hasičů, v nemocnici s tržnými ránami nakonec skončili tři ženy a jeden muž. Muž, který si z mostu ulevil, podle sobotní zprávy berlínského listu B.Z. utekl.

#Verletzte bei #Schiffstour in #Mitte

Als ein Ausflugsdampfer auf der #Spree unter einer Brücke durchfuhr, urinierte von oben eine Person auf das Schiff. Mehrere Personen sprangen auf, wurden bei der Durchfahrt am Kopf verletzt. 4 Personen kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser