Novinky, ČTK

"Od 8. července se ruským leteckým společnostem dočasně zakazuje uskutečňovat vzdušnou přepravu občanů z území Ruské federace na území Gruzie," citovala z dokumentu, který vydal Kreml, agentura TASS.

Do Gruzie létá nejméně pět ruských společností včetně Aeroflotu.

Problémy mohou mít i cestovní kanceláře, ty totiž Putin vyzval, aby po dobu platnosti zákazu neorganizovaly v zemi další zájezdy. Právě 8 července by velká část dovolených v Gruzii měla skončit. Jak dlouho by měl nařízení platit, není jasné.

Krvavé demonstrace



Nepokoje v Tbilisi panují od čtvrtka. Vyvolal je incident v místním parlamentu, kde při návštěvě ruských poslanců jeden z nich usedl do křesla předsedy gruzínského parlamentu. To si opozice vyložila jako provokaci. Následovaly krvavé demonstrace, při nichž chtěl dav vniknout do budovy parlamentu, policie jej rozprášila slzným plynem a gumovými projektily. Bylo zraněno 240 lidí.

Muž zraněný při demonstracích v gruzínském Tbilisi

FOTO: Zurab Tsertsvadze, ČTK/AP

Vztahy obou zemí jsou dlouhodobě napjaté, vedou spolu územní spory a Rusko Gruzii opakovaně varuje před jejím směřováním do NATO.

