Novinky

Let z Nantes do Cardiffu, kam Sala přestoupil za 17 milionů eur (440 milionů korun), zařídil právě 64letý Henderson. Francouzská média původně po zmizení letadla u ostrova Guersney informovala, že letadlo pilotoval právě on. Let byl veden na jeho jméno, ale Henderson pak na svém facebookovém profilu napsal, že je naživu.

Pro let najal 59letého Davida Ibbotsona, údajně mu nabídl, jestli nechce strávit víkend v Nantes. Cestou zpět měl nabrat Salu. Po havárii se však ukázalo, že neměl kvalifikaci pro noční lety a zřejmě neměl ani oprávnění podnikat komerční lety.

Piper Malibu, ve kterém zahynul Emiliano Sala

FOTO: Profimedia.cz

List se pokusil Hendersona kontaktovat, ale ten byl podle sousedů s manželkou na večeři. Sousedé uvedli, že nepůsobil nijak znepokojeně, což by ukazovalo na jeho vyšetřování.

Ibbotson, který se živil jako opravář kotlů a létal jen občas, je druhou obětí havárie. Známému se přiznal, že by potřeboval oprášit znalosti přístrojů 35 let starého letadla, s nímž do Nantes letěl.

Zatímco Salovo tělo bylo nalezeno ve vraku a vyzvednuto 6. února, tělo pilota se nenašlo.