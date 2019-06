ČTK

Donedávna neznámá ves v Povolží upoutala pozornost ruských celostátních médií poté, co v pátek asi tisícovka jejích obyvatel přehradila federální silnici v snaze upozornit na konflikt a dosáhnout objasnění vraždy svého rodáka, třiatřicetiletého Vladimira Grušina. Ten přišel o život o den dříve, kdy asi dvě stovky místních Rusů vyrazili na Romy, kteří prý obtěžovali ruské dívky a jednu se pokusili znásilnit.

„Romové ale vytáhli nože, sekyry a pušky. Házeli vším, co se jim dostali do rukou. Jednoho našeho bodli nožem, druhému rozbili hlavu kamenem,” citoval nejmenovaného účastníka rvačky server Newsru.com. Při konfliktu utrpěli zranění čtyři lidé. Jeden z nich zápasí o život na jednotce intenzivní péče.

Rvačku vyprovokovala hádka dětí



Ve vsi působí krizový štáb v čele s gubernátorem Penzenské oblasti, který se snaží uklidnit situaci. Na ulicích hlídkují policisté, obyvatelé zůstávají v domech.

Šéf sdružení Romů v Penzenské oblasti vyjádřil soustrast pozůstalým a přislíbil spolupráci s policií. „Nechceme žádné konflikty a chceme, aby viníci byli potrestáni. Konflikt je třeba ukončit,” uvedl Andrea Ogly.

Šéfka federálního romského sdružení Naděžda Demetrová se ale v televizi NSN pozastavila nad tím, že většina médií mlčí o tom, že "to byli Rusové, kdo vtrhli do příbytku Romů, rozpoutali rvačku a chtěli lynčovat". A to vše podle jejích slov "škaredě" vyprovokoval pouhý spor ruských a romských dětí u místního rybníku.