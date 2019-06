Ivan Vilček, Právo

Na otázku dozorujícího prokurátora, proč se k vraždě přiznal, Marček u výslechu odpověděl: „Domnívám se, že rodina si zaslouží vědět, co se stalo, jak se to stalo a kdo to udělal.“

Doznání však policii nestačí a vyšetřovatelé ověřují jeho výpověď přímo na místě činu i na jiných místech. Jeho doznání obsahuje totiž jisté nesrovnalosti.

Rozporná je například Marčekova výpověď v tom směru, kam novináře zasáhl. „Tvrdí, že Kuciaka zasáhl do hrudi a dal mu ránu jistoty do hlavy. Jenže lékaři u novináře jiný zásah než do hrudi nenašli,“ upozornila televize Joj.

Na Kušnírovou vystřelil jednou a zasáhl ji do hlavy. „Vraždu prý vykonal až na druhý pokus. Údajně proto, že Martina byla pokaždé v domě s Jánem. Ani v osudný večer prý Martinu neplánoval zavraždit,“ uvedla televize.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová na pietní fotografii

FOTO: Bundas Engler, ČTK/AP

„Snažil jsem se předejít zabití té ženy. Zaklepal jsem na dveře ve chvíli, když odešla na WC. Když Kuciak otevřel, střelil jsem ho do hrudi. Jak otevřel dveře, viděl jsem, že tam stojí i Kušnírová,“ vypověděl Marček.

Bývalý profesionální voják rovněž řekl, že vraždu si objednal rusky mluvící muž. Ve své šestihodinové výpovědi letos 11. dubna 2019 policistům podle televize Joj řekl, že Kuciak měl objednavateli vraždy z blíže nespecifikovaných příčin překážet. Marčekovi to měl říct zprostředkovatel vraždy Zoltán Andruskó.

„Měl se vyjádřit, že ta objednávka je pro nějakého jeho známého, Rusa, který mluví špatně slovensky. Říkal, že novinář píše nějaké věci, které se někomu nelíbí. Jaké a ohledně čeho, to nevím,“ řekl Marček.

Slovenská policie provedla rekonstrukci v domě, kde zavraždili novináře Kuciaka a jeho snoubenku.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Za vraha byl původně označován Marčekův bratranec, bývalý policista Tomáš Szabó. Marček však ve své výpovědi označil za střelce sebe a Szabó měl být pouze řidičem.

Z účasti na vraždě byli obviněni Marček, Szabó, Andruskó, Kočner a Alena Zsuzsová. Všichni jsou ve vazbě.

Kuciaka a Kušnírovou zastřelili 21. března 2018 v jejich domě v obci Veľká Mača v okrese Galanta.