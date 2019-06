ČTK

Z tiskové zprávy Rady EU o ministerském jednání v Lucembursku plyne, že k celkové dohodě států unie zatím chybí vyřešení otázka návratového řízení na hranicích. Jeho rozsah je totiž vymezen pravidly o azylovém řízení, na jejichž nové podobě se země zatím nedokázaly dohodnout.

Součástí revidované směrnice jsou také účinnější pravidla pro dobrovolné návraty těch, kteří v EU s žádostí o azyl neuspěli. Unie přitom počítá s podporou například afrických zemí, které své občany převezmou zpět, včetně pomoci s jejich reintegrací do života.

Novela, s níž Evropská komise přišla loni v září, předpokládá i možnost zadržet státního příslušníka třetí země, pokud dotyčná osoba představuje riziko pro veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

Za dodržení mnoha záruk se pak jako krajní řešení předpokládá možnost vrátit migranta do jakékoliv bezpečné třetí země. Platí přitom, že i migranti mají zaručena svá práva, mimo jiné nesmějí být vraceni do států, kde by jim hrozilo nebezpečí.

Ministři vnitra také potvrdili některé novinky, které v oblasti bezpečnostní a migrační politiky mají začít platit v rámci příštího víceletého rozpočtu po roce 2020.

Nový Azylový a migrační fond má členské země podporovat při zvládání migračních tlaků a řešení azylové problematiky. Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz má umožnit integrované řízení vnější unijní hranice a nová podoba Fondu pro vnitřní bezpečnost má umožnit například lepší koordinaci a spolupráci mezi policejními, soudními a dalšími orgány, a zlepšit tak například boj proti terorismu či organizovanému zločinu.

Jaké přesně částky budou v těchto fondech pro roky 2021 až 2027 k dispozici, ale bude jasné až na podzim, v debatách o konkrétním naplnění příštího víceletého finančního rámce.