Novinky, DPA

Německé bezpečnostní složky dostaly na manžele tip ze zahraničí, německá média píší, že to bylo americké Ústřední zpravodajské služby (CIA).

„Oba obžalovaní se dlouhodobě ztotožňovali s idejemi radikální organizace Islámský stát a chtěli se připojit k džihádistům,“ řekla v pátek Verena Bauerová, státní zástupkyně. „Rozhodli se, že odpálí výbušné zařízení v přeplněném prostoru, aby zabili co nejvíce nevěřících. Islámský stát jim doporučil použití tříštivé bomby,“ dodala.

Manželský pár si na internetu objednal chemikálie a také 250 ocelových kuliček a tisíce semen skočce obecného, z něhož se pokoušeli získat olej, aby mohli sestavit ricinovou bombu. Pokud by se jim to povedlo, byla by to první biologická zbraň v Německu.

Výbušnou látku získali ze zábavní pyrotechniky, která je v Německu zakázaná a nakoupili ji v Polsku. Odborníci v posudcích uvedli, že zemřít mohlo až sto lidí.

Policisté zadrželi oba loni v červnu v Kolíně nad Rýnem. Páru hrozí až 15 let vězení. Verdikt by soud mohl vynést na konci srpna.