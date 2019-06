Kapitán lodě, která se srazila v Budapešti, měl nehodu i v dubnu

Hotelová loď Viking Idun narazila letos 1.dubna v Nizozemsku do tankeru. Jejím kapitánem byl Ukrajinec Jurij C. (64), který byl zadržen v souvislosti s potopením vyhlídkové lodě Mořská panna na Dunaji v Budapešti. Do té narazila jim řízená hotelová loď Viking Sigyn 29. května.