vpl, rm, Právo

Protože Němce zastihla nepřipravené, neboť ji čekali zhruba 200 kilometrů severovýchodně v Pas-de-Calais, a kvůli spojenecké převaze klíčová otázka zněla: vzdát se, nebo válčit až do konce, ať bude jakýkoli?

Vyplývá to z protokolů o odposleších Němců v zajateckých táborech v britském Trent Parku v Middlesexu a americkém Fort Huntu poblíž Washingtonu, k nimž se dostal týdeník Der Spiegel.

Německé opevnění v Normandii

FOTO: Profimedia.cz

„Odbouchněte ho”

Georg Hornung líčil Josefu Lessmannovi 17. listopadu 1944 v americkém zajetí, jak zoufalý major navrhl veliteli jejich pluku, aby už nebojovali, protože situace je bezvýchodná.

„Co jste to řekl?“ ptal se nevěřícně plukovník. Major mu to zopakoval. Plukovník zaťal pěst a udeřil podřízeného důstojníka do spánku. „Ten srab je váš, můžete ho odbouchnout,“ řekl mužstvu. „A jeden z nás majora zastřelil, ještě dříve, než se stačil postavit na nohy,“ uzavřel Hornung.

Dějiště invaze do Normandie 6. června 1944

FOTO: ti, Právo

Nadporučík odposlechnutý 6. července popsal, jak někteří důstojníci stříleli po svých mužích, kteří se pokoušeli odplazit z bojiště, protože jim došla munice.

Důstojníci se ještě před invazí museli písemně zavázat, že budou pozice hájit do posledního muže. Také plukovník Ludwig Krug podepsal takový dokument.

Jeho jednotku však spojenci obklíčili a zdrcený Krug telefonicky žádal nadřízeného o instrukce.

Krug: „Pane generále, prosím o rozkaz.“

Generál: „A co vám mám nařídit?“

Krug: „Pane generále, odkazuji se na pokyn, který jsem podepsal.“

Generál: „Jednejte podle svého svědomí.“

Krug se vzdal a spolu s ním tak učinilo v Normandii 200 tisíc Němců.