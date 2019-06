Novinky, ČTK

Průzkum uvádí, že Rakouská lidová strana (ÖVP), kterou Kurz vede, by ve volbách získala 38 procent hlasů, což je víc než při poslední volbách v roce 2017. Tehdy lidovci získali 31,5 procenta.

Opoziční sociální demokraté by rakouští sociální demokraté (SPÖ ) dosáhli jna 21 procent. Jejich šéfku Pamelu Rendiovou-Wagnerovou by za kancléřku chtělo jen 10 procent obyvatel. Větší důvěru má prozatímní nástupce v čele rakouských svobodných (FPÖ) Norbert Hofer, kterého by do kancléřského postu podpořilo 14 procent dotázaných.

Průzkum ale potvrzuje propad FPÖ u voličů. Ve srovnání s výsledkem voleb před dvěma lety by si značně pohoršili - z téměř 26 procent v roce 2017 na 19 procent.

Do parlamentu by se podle průzkumu dostali ještě liberálové z NEOS a čtyřprocentní hranici by překonala i strana Nyní (Jetzt). Naopak Zelení, kteří v nedávných eurovolbách dostali 14 procent hlasů, by stejně jako v roce 2017 skončili těsně před branami rakouského parlamentu.

V Rakousku se v květnu rozpadla vládní koalice lidovců (ÖVP) a protiimigračních svobodných (FPÖ). Vládní krizi spustilo zveřejnění tajně natočeného videa, na němž tehdejší šéf FPÖ a pozdější vicekancléř Heinz-Christian Strache před rakouskými volbami v roce 2017 hovoří ve vile na Ibize s ženou, která se vydávala za neteř ruského oligarchy. Tématem rozhovoru bylo možné nezákonné financování Stracheho strany a přidělování státních zakázek výměnou za volební pomoc.