Nehoda se odehrála ráno kolem 8:30 SELČ u kotviště San Basilio v kanálu Giudecca, kterým lodě proplouvají do samotného centra severoitalského města.

In Venice this morning an MSC cruise ship, pulled by tugs, has rammed a river boat and crashed into the dock. The accident happened in the Giudecca canal, not far from Saint Mark’s square, the historical city center. At the moment ANSA says there are four injured. pic.twitter.com/r5qKetaFN3