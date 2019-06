Ivan Vilček, Budapešť, Právo

„Na palubě si na projížďku kolem nejpozoruhodnějších pamětihodností vyrazila osmatřicetiletá matka, její šestiletá dcera a rodiče matky ve věku 60 a 62 let. Dědeček a babička totiž často pomáhali s hlídáním vnučky a dcera se jim za to chtěla odvděčit. Všem proto zaplatila cestu po šesti evropských státech. Výlet skončil tragicky v Budapešti,“ napsal Blikk.

Na Dunaji zasahovala i armáda

FOTO: MTI

Všichni členové rodiny zůstávali celý čtvrtek mezi pohřešovanými, přičemž naděje, že by mohli přežít, byla minimální. Otec nemohl s rodinou cestovat kvůli pracovním povinnostem.

„Když se o tragédii dozvěděl, okamžitě telefonoval na korejské ministerstvo zahraničí, že chce co nejrychleji, jak jen to bude možné, odcestovat do Maďarska. Do Budapešti měl přiletět v pátek,“ dodal maďarský deník.

Maďarští záchranáři po obětech neštěstí stále pátrají. Situaci jim ale kompikuje vysoká hladina Dunaje po vydatných děštích z posledních dnů a silný proud. Pátrání po obětech by mělo začít v pondělí, potvrdila jihokorejská ministryně zahraničí Kang Kjong-wha.

Potápěčí se pokoušejí dostat k vraku Mořské panny.

FOTO: MTI

Kolem potopené lodi by se měla natáhnout jakási síť, aby se zabránilo tomu, že by proud odnesl těla obětí, která mohla zůstat uvnitř plavidla. Zatím to kvůli silnému proudu ale nebylo možné udělat.

Kromě kolegů z Jižní Koreje a Rakouska jim pomáhají potápěči z Česka. Po obětech tragické srážky pátrají také úřady v Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku a Bulharsku, kudy Dunaj na své cestě do Černého moře protéká.