Novinky, ČTK

„Z mého pohledu nevidím, že by Evropská unie kterémukoli novému (britskému) ministerskému předsedovi nabídla lepší nebo velmi odlišnou dohodu od toho, co nabídla Therese Mayové,“ řekl Conveney rozhlasové stanici Newstalk poté, co Mayová oznámila, že odstoupí.

„Myšlenka, že nový premiér bude tvrdší vyjednávač a přijde s tím za EU a získá pro Británii mnohem lepší dohodu? Takhle EU nepracuje,“ dodal šéf irské diplomacie.

Mayová 7. června skončí jako šéfka britských konzervativců. V čele vlády zůstane, dokud si její strana nenajde nového lídra. Deník The Times napsal, že by Británie nového premiéra mohla mít koncem července.

Tlak na rezignaci premiérky v posledních týdnech sílil, především kvůli jejímu vytrvalému úsilí prosadit parlamentem již třikrát odmítnutou dohodu o brexitu.