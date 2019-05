Novinky, DPA

Zatím není jasné, zda ve všech těchto případech pacienti zemřeli. Deník Le Parisien napsal, že minimálně v 15 případech pacienti nepřežili.

Péchier je podezřelý, že v období od roku 2008 do roku 2017 během rutinních zákroků otrávil sedm pacientů ve věku 37 až 53 let. Vyšetřovatelé tvrdí, že pacientům záměrně podal smrtelnou dávku opiátů nebo chloridu draselného, což vedlo k zástavám srdce. Lékař to popírá.

Anesteziolog byl už v roce 2017 vyšetřován kvůli „úmyslné otravě“, ale nakonec byl všech obvinění zproštěn, píše Franceinfo.

Jeden z kolegů Péchiera tvrdí, že motivem lékaře mohla být snaha dokázat, jak je dobrý a nepostradatelný, protože kvůli náhlým „komplikacím“ byl okamžitě volán ke konzultacím.