Tvrdé jádro skupiny tvořili čtyři muži a čtyři ženy, které jsou všechny po smrti stejně jako jeden z mužů, třiapadesátiletý Torsten W. Kdo jsou zbylí tři muži, policie nesdělila.

Vedli kurzy bojových umění a několik let si pronajímali prostor v industriálním parku v Hachenburgu. Že měla skupina ráz sekty, uvedla matka nejmladší oběti, devatenáctileté dívky z Wittingenu. Ta poté, co absolvovala kurz sebeobrany, odešla během čtrnácti dní od rodiny a s příbuznými i známými přerušila styky.

Členové skupiny také navštěvovali středověké trhy a slavnosti. Z trhu se v pátek vracela i trojice, která se ubytovala v penzionu v Pasově.

Když do pokoje přišla v sobotu kolem poledne pokojská, našla Torstena W. a dvě třicetileté ženy mrtvé. Všichni byli zabiti šípy, podle policie však nebyl do tragédie zapleten nikdo cizí. Případ připomíná typickou detektivní záhadu zamčeného pokoje. [celá zpráva]

O rozšířenou sebevraždu nešlo



K objasnění motivu policii nepomohla ani závěť, která ležela vedle Torstena W. a jedné z mrtvých žen. Podle mluvčího pasovské prokuratury závěť „neobsahuje žádné důkazy, že by šlo o zabití na přání nebo o tři sebevraždy“, napsal server týdeníku Focus.

Policista před domem v německém Wittingenu, kde v bytě našli dvě mrtvé ženy.

FOTO: Christophe Gateau, ČTK/AP

Prokuratura proto nevylučuje, že mohlo jít o vraždu a následnou sebevraždu. Proto zkoumá, jak reálná je sebevražda kuší. Zvažuje i možnost, že byl použit jed, do něhož byly namočeny hroty šípů. Testy ale neprokázaly, že by byl použit nějaký z běžných jedů, uvedl mluvčí prokuratury. Proto se nyní provádějí toxikologické zkoušky na exotické jedy. Výsledky vyšetřování by měly být známy za dva až tři týdny.

Policisté se soustředí na okolí všech obětí. Kromě tří lidí v Pasově jsou s případem spojovány ještě dvě mrtvé ženy v dolnosaském Wittingenu, jejichž těla byla objevena v pondělí. V domě ležela už několik dní. [celá zpráva]

Podle televize RTL měli všichni spolu sexuální vztahy, to však vyšetřovatelé nepotvrdili. Pětatřicetiletá žena, která byla nalezena mrtvá ve Wittingenu, byla prý partnerkou jedné z obětí masakru v Pasově.