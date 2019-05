Novinky

Další dvě mrtvoly policie našla v bytě ve Wittingenu, kde od března žila třicetiletá žena z Dolního Saska. Focus s odvoláním na zdroje blízké policejnímu vyšetřování napsal, že mrtvé jsou dvě ženy.

Policie obyvatelům domu zakázala opouštět byty. Prohledává inkriminovaný byt stejně jako společné prostory domu.

Další podrobnosti zatím nejsou k dispozici.

Tajemný případ

V pátek přicestoval do penzionu u řeky Ilz poblíž Pasova třiapadesátiletý muž a dvě ženy ve věku 30 a 33 let v bílém voze značky Renault. Trio se ubytovalo v třílůžkovém pokoji, který mělo rezervovaný na tři dny. V sobotu kolem poledne byli všichni tři nalezeni v pokoji mrtví.

Byli zasaženi několika šípy do hrudi a hlavy. Muž a mladší žena leželi v posteli a drželi se za ruce. Muž měl dva šípy v hlavě, jeden prošel lebkou skrz naskrz. Třiatřicetiletá žena ležela na podlaze v kaluži krve a byla zasažena do hrudi.

Zatím není jasné, co se v pokoji odehrálo, policie se ale domnívá, že do případu by neměl být zapleten nikdo další.