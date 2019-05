Ivan Vilček, Budapešť, Právo

Občané Maďarska ve věku 20 a 24 let se 23. srpna 2017 vydali do České republiky hledat práci. „Po několika dnech se rozhodli vrátit do Maďarska,“ uvedl prokurátor.

Neměli peníze na jízdenku, ale stejně nastoupili do vlaku, který směřoval do Budapešti. Průvodčí je z vlaku vysadil v Pardubicích.

Před zdejším nádražím nasedli do taxíku, dali se odvézt na opuštěné místo, kde řidiče přepadli. Mladší z mužů chtěl taxikáře uškrtit ocelovým lankem. „Řidiči se podařilo dát prsty mezi lanko a krk. To mu pravděpodobně zachránilo život,“ konstatovala agentura. Taxikáři se podařilo uprchnout a utrpěl jen lehká zranění.

V České republice bylo proti dvěma občanům Maďarska zahájeno trestní řízení ve věci pokusu o vraždu, které dokončily maďarské úřady.