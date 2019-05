Novinky

Jednou z nejdražších položek v předlouhém seznamu nákladů byl výlet Meghan do New Yorku na takzvanou baby party pro nastávající matky za 11,25 milionu korun. Vévodkyně se navíc nespokojila s běžnou aerolinkou, ale do New Yorku letěla soukromým tryskáčem.

Jednosměrný let soukromým letadlem vyšel na 125 tisíc dolarů. Meghan se ubytovala v pětihvězdičkovém hotelu Mark na Manhattanu, v jednom z nejluxusnějších ubytovacích zařízení, kde noc vyjde na 75 tisíc dolarů (1,69 milionu korun). Konečný účet za její pobyt v tomto hotelu činil 400 tisíc dolarů (devět milionů korun).

Meghan nešetřila královskou peněženku ani v případě renovace dětského pokoje, píše deník Sun. Předělání pokoje podle jejích představ, tedy naprosto ekologicky včetně veganských barev na stěnách, vyšlo na 58 tisíc euro (1,5 milionu korun).

Vnitřní pohodu čerpala vévodkyně během těhotenství na pravidelných sezeních s akupunkturou (260 tisíc korun) a relaxaci ve welness (998 tisíc korun). Ani její dokonalá těhotenská móda nebyla zadarmo. Vévodkyně si libovala v modelech od renomovaných návrhářů. Hrubý odhad je, že za modely utratila 447 tisíc euro (11,6 milionu korun)

Pobyt na soukromé klinice Portland, kde vévodkyně rodila, vyšel na 17 tisíc euro (442 tisíc korun), píše Sun.