Potomek britského prince Harryho a jeho manželky Meghan je na světě, uvedla televize Sky News ve svém vysílání. Je to kluk, potvrdil Buckinghamský palác. Chlapec váží 3,26 kilogramu a narodil se v pondělí v 5.26. Matka i nový přírůstek do rodiny prince Harryho jsou v pořádku. Celý článek Je to kluk. Vévodkyně Meghan porodila»