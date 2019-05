Novinky

And here’s the news from Buckingham Palace: Congratulations Harry and Meghan! 🙌🏼👶🏻💙 pic.twitter.com/gQ8FKkrbPb — Emily Nash (@emynash) 6. května 2019

Buckinghamský palác uvedl, že vévodkyně začala nad ránem pociťovat porodní bolesti a její manžel byl od té chvíle po jejím boku. Podrobnosti o tom, zda rodila doma, či v nemocnici, ale tiskový odbor nesdělil.

„Jsem moc rád, že mohu oznámit, že jsme se dnes ráno stali s Meghan rodiči chlapce, zdravého chlapce,“ oznámil princ Harry před televizními kamerami. Matce i dítěti se daří podle novopečeného otce dobře.

„Byla to nejvelkolepější zkušenost, jakou jsem si dokázal představit. To, co ženy dokáží udělat, je mimo mou představivost. Jsme neuvěřitelně nadšeni a vděční za všechnu lásku a podporu vás všech. Je to neuvěřitelné, takže jsem to chtěl sdílet se všemi,“ řekl princ Harry.

„Vévodkyně ze Sussexu začala rodit dnes v brzkých ranních hodinách. Jeho veličenstvo (princ Harry) bylo po jejím boku. Oznámení bude brzy následovat,” uvedl královský palác v oficiálním prohlášení.

Confirmed. Meghan is in labour. This from Buckingham Palace pic.twitter.com/5Z70fyhY5k — Chris Ship (@chrisshipitv) 6. května 2019

Princ Harry s manželkou Meghan během únorové návštěvy Maroka.

FOTO: Pool New, Reuters

Vévodkyně Meghan chtěla původně rodit doma, to jí ale lékaři nedoporučovali. Některá média spekulovala, že vévodkyně delší dobu přenáší. Dítě mělo přijít na svět koncem dubna nebo na začátku května.

„Stále přemýšlím o jménech,“ řekl princ Harry po narození syna.

Podle tradice se příchod potomka musí dozvědět jako první královna Alžběta II. Princ William svou babičku informoval pomocí zašifrovaného telefonu a dá se předpokládat, že Harry udělá totéž.

Lidé se srocují před Buckinghamským palácem.

FOTO: Reuters

Veřejné oznámení o narození dítěte se uskuteční starodávným způsobem. Provede ho městský vyvolávač Tony Appleton, který už oznamoval narození dětí prince Williama a vévodkyně Kate. Zprávu oznámí oblečený v tradičním kostýmu za pomoci zvonce a svých mocných hlasivek.

Potomek prince Harryho a Meghan zaujal sedmé místo v pořadí následnictví britského trůnu.

Pořadí nástupnictví na britský trůn 1. Princ Charles, princ z Walesu, syn královny Alžběty II. 2. Princ William, vévoda z Cambridge, syn prince Charlese 3. Princ George z Cambridge, syn prince Williama 4. Princezna Charlotte z Cambridge, dcera prince Williama 5. Princ Louis, třetí dítě prince Williama 6. Princ Harry, princ z Walesu, syn prince Charlese 7. potomek prince Harryho



Mlčení kolem příchodu na svět prvního dítěte vévody a vévodkyně ze Sussexu vyvolávalo ve Velké Británii už několik dnů řadu spekulací.

Některá média dokonce psala o tom, že Meghan již dítě na svět přivedla. Sázkové kanceláře kvůli nepotvrzeným informacím dokonce přestaly přijímat tipy na to, kdy přesně dítě přijde na svět.

Sázet se však stále dá na jména. Mezi klasickými mužskými jmény se překvapivě vysoko drží i Albert. Toto jméno se stalo populární až po sňatku královny Viktorie s Albertem Sasko-Koburským.