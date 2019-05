„V sobotu ráno pracovali silničáři mimo jiné na dálnicích A4, A9, 71 a 72,” řekl deníku Bild mluvčí dálniční policie v durynském Hermsdorfu. Na některých místech sněžilo opravdu hustě, ale větší dopravní nehody podle mluvčího zatím nejsou hlášeny.

Na některých místech Německa v sobotu hustě sněžilo.

FOTO: März Bernd, ČTK

#NotALotHappens: The #Odenwald this morning. A #snowstorm in May.



(I'm not out of breath, I was freezing!!)#Schneesturm #Schnee #snow pic.twitter.com/zx2l1ST9cW