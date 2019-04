Novinky, ČTK

„Dostali jsme dopis od polského operátora (ropovodu Družba), že rafinérie v Polsku a Německu nemohou přijímat a zpracovávat ropu s takovými ukazateli,” řekl agentuře hlavní inženýr společnosti Gomeltransněfť Andrej Verigo. „Na západě je ropovod od (rafinérie) Mazyr zcela zastaven, kohoutky jsou zavřené.”

Přeprava ruské ropy na Ukrajinu přes Bělorusko podle informací agentury nadále probíhá bez omezení.

Uvedená látka se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ji od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie.

Ropa, která se dodává ropovodem Družba do Běloruska, Polska, Německa, Maďarska a ČR, je podle agentury Reuters od 19. dubna kontaminována vysokými hladinami organického chloridu. Podle obchodníků, kteří jsou partnery několika předních evropských společností, kolísají u nynějších ruských dodávek hladiny organického chloru mezi 150 až 330 částicemi na jeden milion (ppm), zatímco maximum je podle normy deset ppm. Obvyklá úroveň činí jedna až tři ppm.

Problém s kvalitou ropy potvrdilo ve středu agentuře Reuters ruské ministerstvo energetiky. Sdělilo, že monopolní provozovatel ropovodů Transněfť se snaží problém odstranit co nejdříve. Blíže se k časovému rámci ale ministerstvo nevyjádřilo. Podle zdroje Reuters obeznámeného se situací by problém mohl být vyřešen do konce týdne.

Schéma ropovodu Družba

FOTO: ti, Právo

Znečištěná ropa by mohla proudit i do České republiky. Provozovatel ropovodů na území České republiky, společnost Mero, se o situaci dozvěděl od Běloruska a na dodávky kontaminované ropy se připravuje.

Problém s kvalitou dodávek ruské ropy se objevil již loni v únoru. Tehdy do Evropy přitékala z Ruska ropa horší kvality, protože tu kvalitnější Rusové přesměrovali do Číny.