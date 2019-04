Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Původně vyšetřovatelé za střelce označovali jeho bratrance, někdejšího policistu Tomáše Szabóa. Marček v kauze vystupoval jako řidič, který přivezl Szabóa na místo činu do obce Veľká Mača v okresu Galanta, kde novinář se snoubenkou bydleli.

Jenže minulý čtvrtek ukázal Marček vyšetřovatelům, jak se přes místní fotbalové hřiště dostal k domu, pak zastřelil Martinu a potom Jána. Role se prý prohodily: Szabó ho do obce přivezl.

Neprůstřelná vesta ohlašuje posun



Právník Robert Bános upozornil na známý fakt, že přiznání je polehčující okolnost a soud může Marčekovi uložit nižší trest. „Za vraždu bez přiznání hrozí 25 let až doživotí. V opačném případě to může být například 21 let s možností podmíněného propuštění po uplynutí tří čtvrtin trestu,“ upřesnil.

Začal spolupracovat a ochrana svědka je vyšší než u nespolupracujícího obviněného. vyšetřovatel Jozef Vachálek

Slovenská média spekulují, že ze strany obviněných může jít o taktiku a strategickou hru. Denník N připomíná, že vyšetřovatelé mají antropologický posudek, který měl podle držení těla na záběrech bezpečnostní kamery odhalit jako vraha Szabóa. „Budeme muset udělat nový a také rekonstrukci, abychom Marčekovu výpověď potvrdili, nebo vyvrátili,“ řekl policejní zdroj.

Před rodinným domem v Brezové ulici v obci Veľká Mača, kde zavraždili novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou, hoří svíčky a jsou květiny.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Bývalý vyšetřovatel Jozef Vachálek upozornil, že Marčeka tentokrát přivezli k výslechu na Národní kriminální agentuře v neprůstřelné vestě, což může znamenat, že v očích policie se změnil jeho status. „Začal spolupracovat a ochrana svědka je vyšší než u nespolupracujícího obviněného. Pokud bude mluvit k věci, může mít druhá strana zájem na jeho odstranění,“ konstatoval Vachálek.

Začátkem dubna se měl Marček přiznat také k vraždě podnikatele Petra Molnára z roku 2016.

Vražednou zbraň potápěči nenalezli



Marček měl minulý týden označit místo, kde se zbavil vražedné zbraně. Policisté a potápěči prohledávali řeku Váh pod mostem u Kolárova. Zatím bez úspěchu. „Pokud by se našla zbraň, byl by to velmi silný důkaz, že jeho výpověď je pravdivá,“ domnívá se bývalý vyšetřovatel Jaroslav Ivor. Změnu rolí mezi střelcem a řidičem nepovažuje Ivor za nic neobvyklého.

Právník Roman Kvasnica, který zastupuje matku zavražděné archeoložky Zlaticu Kušnírovou, vyjádřil přesvědčení, že vyšetřovatel nyní získal přesný přehled o tom, jak se úkladná vražda odehrála. „Domnívám se, že v případě vraždy zmizely téměř všechny otazníky. Vyšetřovatelé mohou nyní soustředit pozornost na prokázání viny těch, kdo si ji objednali,“ řekl.

Z toho zůstává podezřelý kontroverzní podnikatel Marian Kočner, který v minulosti Kuciakovi vyhrožoval. Měl se obrátit na Alenu Zsuzsovou, která kontaktovala zprostředkovatele Zoltána Andruskóa, a ten zadal objednávku Marčekovi a Szabóovi. Všech pět jmenovaných zůstává ve vazbě.