Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Policisté ho ve čtvrtek po výslechu převezli do obce Veľká Mača v okresu Galanta, kde 21. února 2018 k vraždě došlo. „Ulice v okolí domu byly uzavřeny a Marček pravděpodobně ukázal vyšetřovatelům, co se dělo v den vraždy, a ukázal jim trasu, po níž přišel k domu,“ uvedla RTVS.

Marček byl původně obviněn z účasti na vraždě. Měl to být on, kdo řídil vůz, ale samotným střelcem měl být podle obvinění policistů bývalý policista Tomáš Szabó. Ten je Marčekův bratranec. Čtvrteční výpověď Marčeka by tyto předpoklady vyvrátila. Muž dosud odmítal, že by v den vraždy ve Velkej Mači byl.

V případu vraždy novináře a jeho snoubenky jsou obviněni rovněž Alena Zsuzsová, Zoltán Andruskó a kontroverzní podnikatel Marian Kočner. Všichni jsou ve vazbě.

BEZ KOMENTÁŘE: Před rokem byl zavražděn slovenský novinář Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová

Přiznal se k jiné vraždě

Marček se podle informací TV Markíza minulý týden přiznal k jiné vraždě. V roce 2016 prý dvěma výstřely do hlavy zabil podnikatele Petra Molnára. I tehdy měl být na místě Szabó.