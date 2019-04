Novinky

Není nic překvapivého, že vzhledem k početné turecké komunitě žijící v Německu putovalo nejvíce peněz právě do Turecka. V roce 2018 tam odešlo 822 milionů eur (21,4 miliardy korun).

Statistická data dále ukazují, že značné sumy putují k východním sousedům Němců, a to do Polska. Vloni tam putovalo 468 milionů eur (12,2 miliardy korun). Peněžní toky do této země se od roku 2015 zvýšily o více než 60 procent, píše server.

Wirtschaftswoche operuje s termínem migrant a blíže jej nevysvětluje. Není tak jasné, zda jde o lidi, kteří žádají v zemi o azyl, trvalý pobyt, nebo tam jen pracují.

Do Itálie jde deset miliard korun



Třetí místo pomyslného žebříčku obsadilo Rumunsko, tam odešlo 395 milionů eur (10,35 miliardy korun).

Do Itálie poslali migranti 363 milionů eur (9,4 miliardy korun). Podstatně se zvýšil objem peněz, který odešel do Sýrie. V roce 2015 to bylo 18 milionů eur (468 milionů korun), vloni to bylo už 189 milionů eur (4,9 miliardy korun).

Do Eritrey, Nigérie a Tuniska putovalo vloni 20 milionů eur (520 milionů korun).

Zvyšuje se kupní síla



Světová banka a německá spolková vláda považují tyto soukromé peněžní převody za motor rozvoje tamějších ekonomik. Na rozdíl od rozvojové pomoci plynou tyto peníze přímo občanům, což zvyšuje kupní sílu a spotřebu obyvatelstva.

Z této situace těží také finanční instituce. Ze zprávy vyplývá, že migranti zaplatí poplatky za převody v průměrné výši asi sedmi procent.